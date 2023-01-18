新春好去處｜「瀛」遊新春夢幻祭@將軍澳PopWalk　5大打卡放閃區兼行「萌兔迎新春賀年市集」

將軍澳PopWalk各期商場即日起至2月28日舉行「瀛」遊新春夢幻祭，與大家迎接甜蜜新一年。Ocean PopWalk海天晉滙設3大打卡放閃約會區及遊樂專區，包括「瀛」遊「星光櫻花陣」、13米長「愛の迷宮」及「大桔滑梯及迴旋情人傘」；PopWalk天晉滙亦有「瀛亮提灯遊廊」及「提灯の陣」日式打卡點，讓大家體驗日系新年風情。此外，「萌兔迎新春賀年市集」將於1月20至21日舉行，多個攤位售賣美食、新年擺設等，方便大家搜羅賀年禮品。

「瀛」遊新春夢幻祭@將軍澳PopWalk天晉滙

日期︰即日至2月28日

地點︰PopWalk天晉滙1、2、3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場

時間︰10:00am-10:00pm

Ocean PopWalk海天晉「萌兔迎新春賀年市集」

日期︰1月20至21日

地點︰Ocean PopWalk海天晉滙地下彩虹跑道

時間︰1:00pm-8:00pm

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處︰bit.ly/3Zq0Hpq

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