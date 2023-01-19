下午茶之選｜est X AMMO「循環之美下午茶」　歎健康鹹甜點送護膚品

日本花王集團（Kao）旗下護膚品牌est與新派fusion餐廳AMMO合作，由即日至2月28日推出以est皇牌G.P.古珀循環修護系列為題的「循環之美下午茶」，以蘊含蛋白質及抗氧化功效的食材入饌。鹹點有甘筍奶油南瓜酥皮撻、金菜頭豆蓉大蝦撻、炙燒北海道帶子配水牛芝士及松葉蟹肉三文魚籽大根；甜點則有覆盆子啫喱豆腐布丁、雜莓雲呢拿慕絲海綿蛋糕、焦糖香橙柑橘蛋糕、蛋白檸檬撻，以及英式鬆餅配凝脂忌廉及士多啤梨果醬，更有特別調製「Popping Red」紅酒雞尾酒及「Wildberry Punch」無酒精雞尾酒可供選配。凡惠顧兩位用下午茶套餐，可獲贈est「Serum O.N.E.煥活精華液護膚套裝」乙份（價值$1490）。

est X AMMO「循環之美下午茶」

供應期：即日至2月28日

供應時間：3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$438，另加$68可品嘗「Popping Red」雞尾酒或「Wildberry Punch」無酒精雞尾酒一杯（另設加一服務費）

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層AMMO

訂座電話：2537 9888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm