下午茶之選｜Vivienne Westwood Café「玉兔迎福英式下午茶」　外賣自取下午茶全盒造型登場

迎接兔年，Vivienne Westwood Café即日起推出中西合璧的「玉兔迎福英式下午茶」，四款奢華鹹點以海鮮食材為主打，包括香煎帶子配金箔黑魚籽、磯煮鮑魚伴昆布焦糖蘿蔔，以及迷你小龍蝦漢堡以及忌廉煙三文魚海帶蘆筍卷，另有兩款紅噹噹的賀年鹹點——西瓜羊奶芝士串和西班牙辣腸糖醋甜椒撻；甜點則有桃膠雪燕葡撻、玉兔迎春馬卡龍、迷你木糠布甸、桔仔軟心朱古力及手工英式鬆餅，配以咖啡或茶品，另可加$40升級泰迪特飲。餐廳更備有以「全盒」造型的外賣自取「玉兔迎福英式下午茶」禮盒（$638），送禮自用兩相宜。

Vivienne Westwood Café「玉兔迎福英式下午茶」

供應期：於1月16日起

供應時間：周一至周五2:00pm起、周六及周日11:00am起

價錢：兩位$738／兩位$1038另加香檳兩杯（另設加一服務費）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

電話：2799 5011

外賣自取下午茶預訂：online.modamiahk.com（需於3天前預訂）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm