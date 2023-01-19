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世界文化遺產大足石刻景區飄雪
文章日期：2023年01月19日
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大足石刻景區（中新社片段截圖）
（中新社片段截圖）
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重慶多地日前降雪，世界文化遺產大足石刻寶頂山景區雪花漫天飛舞，崖壁上的石刻鋪上一層薄薄的積雪，遊客於雪中欣賞世界文化遺產大足石刻，是難得的體驗。（中新社）
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