ELEMENTS圓方「新春多重購物獎賞」　消費滿$2000即享總值$1000獎賞｜消費情報

ELEMENTS圓方於1月22日至2月28日推出「新春多重購物獎賞」，於商場以指定之電子貨幣即日單一消費滿$2000，即享$1000獎賞；即日消費$10,000，可享總值$3000獎賞。逢周五至日及公眾假期更有「周末時尚服飾獎賞」，憑指定時尚服飾商戶消費滿$2000，額外送出$1000獎賞。此外，ELEMENTS圓方更於1月22至31日推出「新春消費額外賞」，即日以電子消費滿指定金額，可享總值$30,000獎賞，多買多賞。

「新春多重購物獎賞」@ELEMENTS圓方

日期：1月22日至2月28日

禮品換領處：

火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

「周末時尚服飾獎賞」@ELEMENTS圓方

日期：1月22日至2月28日

禮品換領處：

火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

「新春消費額外賞」@ELEMENTS圓方

日期：1月22日至31日

禮品換領處：

火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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