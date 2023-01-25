「康文賞花速遞」本周介紹紅掌，屬天南星科的常綠植物，原產於熱帶美洲。紅掌顏色鮮紅的苞片形狀似掌而得名，圓柱形的花序形如蠟燭，故又名花燭。不同品種的紅掌，苞片的大小和顏色各有不同。紅掌絢麗的顏色顯得喜慶，因此有「大展鴻圖」的花語，是農曆新年常見的花卉，為節日增添喜慶洋洋的氣氛。大埔海濱公園（紅掌園） 、香港動植物公園（近上亞厘畢道入口）和天水圍公園（近噴泉廣場)）都可以觀賞到。facebook短片
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