7仔消費情報｜7-11 x Sanrio甜蜜限定「Love² 雙層杯」　即日起儲印花2月起換購

7-Eleven聯乘4個Sanrio人氣角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi及Little Twin Stars，推出情人節專屬的甜蜜限定「Love² 雙層杯」，杯子以雙層玻璃設計，配上粉色浪漫風格印花圖案，耐用又美觀。即日起至3月7日於7-Eleven分店購物滿指定金額可獲印花，2月1日早上7時起至3月10日可隨機換購「Love² 雙層杯」。

7-Eleven x Sanrio「Love² 雙層杯」換購詳情

印花派發詳情：即日起至3月7日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情： 由2月1日7:00am至3月10日，儲齊8張印花加$118，即可隨機換購「Love² 雙層杯」2個或儲齊8張印花加$68，即可隨機換購「Love² 雙層杯」1個。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：2月1日7:00am至2月6日，yuu會員可以8800 yuu積分加$38，隨機換購「Love² 雙層杯」1個。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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