活動情報｜vivo手機攝影免費體驗工作坊　教授寵物及香港夜景拍攝技巧

想用手機輕鬆影靚相？vivo香港邀請資深寵物攝影師Anthony與香港社區街頭攝影師Miles，將於2月4日及11日分別開辦「vivo寵物假日攝影班」與「vivo海濱維港攝影班」的手機攝影教學工作坊，教授vivo X90系列新用戶與公眾如何活用不同鏡頭包，配合不同構圖方法、採光和後製技巧，捕捉寵物各類型動態或瞬間有趣的表情，輕鬆拍攝出香港夜景美圖。工作坊費用全免，X90系列新用戶與公眾均可報名參加，X90系列新用戶將可獲優先參與，公眾參與工作坊後更可以優惠價換購X90系列手機，優惠額滿即止。[詳情：bit.ly/3XLuR4A]
「vivo X90系列手機攝影體驗工作坊」
1.「vivo寵物假日攝影班」
導師：資深寵物攝影師Anthony
日期：2月4日（星期六）
工作坊時間：4:30pm-6:00pm
地點：炮石山東岸公園主題區
2.「vivo海濱維港攝影班」
導師：香港社區街頭攝影師Miles
日期：2月11日（星期六）
工作坊時間：7:00pm-8:30pm
地點：炮石山東岸公園主題區[報名詳情：bit.ly/3XLuR4A]
註：資料以主辦方公布為準
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