下午茶之選｜唯港薈GREEN「和風草莓祭」三道菜下午茶　日本草莓拼盤+任食綠茶豆乳雪糕　周末贈飲法國氣泡酒

唯港薈GREEN「和風草莓祭」下午茶重點推介日本草莓拼盤，由行政總廚根據士多啤梨香氣、甜度及質感挑選，分別有奈良縣的「淡雪」、佐賀縣的「佐賀草莓小姐」、福岡縣的「甜王」、熊本縣的「戀實」及長崎縣的「夢之香」。（圖片由相關機構提供）

唯港薈GREEN於2月1日起推出「和風草莓祭」下午茶，10多款鹹甜美饌將繼續以三道菜形式呈獻，前菜有日本南瓜金湯、焗釀海鮮蟹蓋及烤焗日本廣島生蠔，自選主菜包括草飼西冷牛扒配薯蓉及紅酒汁、日本北海道帶子配扁意粉及刁草忌廉汁及香煎石斑魚柳配日本草莓莎莎及意大利黑醋汁（三選一）。甜點除了有盛載5款高級草莓品種的日本草莓拼盤外，還有日本草莓清酒蒟蒻啫喱、草莓蜜桃配意式軟芝士忌廉、草莓大福、草莓提拉米蘇、柑橘草莓蛋卷及時令水果串，當然少不了英式傳統鬆餅配奶油忌廉及自家製草莓荔枝玫瑰果醬。無限供應的自家製綠茶豆乳雪糕，可隨意配上沖繩黑糖麻糬和日本北海道十勝紅豆。賓客可選配illy咖啡或TWG優質茗茶乙杯。每位於周六、日及公眾假期惠顧的賓客，可額外獲贈法國氣泡酒乙杯。

下午茶重點推介的日本草莓拼盤，由行政總廚何偉誠根據香氣、甜度及質感挑選，並建議食用順序：

1. 佐賀縣「草莓小姐」：色澤紅潤、修長橢圓形，果味濃郁帶微酸，甜度約12-14度。

2. 長崎縣「夢之香」：呈圓錐形，果肉結實多汁，略帶酸甜，甜度約15度。

3. 熊本縣「戀實」：形狀呈圓錐形、果香濃郁，甜度約12-14度。

4. 福岡縣「甜王」：圓身飽滿，果肉呈紅色，甜酸均衡，甜度約11度。

5. 奈良縣「淡雪」：呈夢幻櫻花顏色的淡雪是近年最具人氣的優質品種，果肉飽滿帶石榴香氣，酸味較少，甜度達13-15度。

「和風草莓祭」三道菜下午茶@唯港薈GREEN

供應期：2月1日起（需提前一天訂座）

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢（另設加一服務費）：周一至五：每位$418，兩位$728

周六、日及公眾假期：每位$448，兩位$788（每位惠顧賓客可額外獲贈法國氣泡酒乙杯）

地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈地下GREEN

查詢或預訂：3400 1300或book.restaurant@hotel-icon.com [網上預訂]

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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