情人節2023｜Lush情人節限定系列　首包含Fresh & Flowers訂閱箱即日至2月14日發售

Lush 2023情人節限定系列登場，各種節日限定產品包括汽泡彈、泡泡馬卡龍和擴香浴油，採用公平貿易有機可可脂及各種精油如西西里檸檬精油和巴基斯坦玫瑰精油等成分手工製成，呵護身心。情人節限定系列更首次包含Fresh & Flowers訂閱箱，2月3日至14日在全球門市發售，禮盒內有各款由新鮮蔬果和草本成分製成的產品，並附上美麗的鮮花花束，帶來獨有的新鮮感。

Lush情人節限定系列部分產品：

Fresh & Flowers訂閱箱——內含情話綿綿沐浴卡 、熱情無限油萃按摩芭、熱情百香固體沐浴霜、枕邊蜜語睡眠香氛噴霧、玫瑰戀人汽泡彈、約會之夜面膜、鮮花（售價待定）

愛意洋溢禮盒——內含愛情魔藥沐浴露 100ml、夢想成真潤膚乳 45ml、瑰麗邂逅按摩芭、性感汽泡彈、戀愛小島香浴油、迷你天鵝絨泡泡浴芭、玫瑰戀人汽泡彈、草莓泡泡馬卡龍（$860）

愛情魔藥香⽔禮盒——內含愛情魔藥沐浴露 100ml、愛情香⽔ 30ml（$860）

愛的力量禮盒——內含愛神戰車汽泡彈、草莓泡泡⾺卡⿓、清新果⼦汽泡彈、迷你彩虹泡泡浴芭、1張貼紙（$400）

愛神降臨禮盒——內含愛情魔藥沐浴露 100ml、夢想成真潤膚乳 45ml、玫瑰戀⼈汽泡彈（$310）

瑰麗之吻禮盒——內含黑玫瑰汽泡彈、玫瑰果醬泡泡馬卡龍（$220）

查詢電話：2522 2216

網址：www.lush.com.hk

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA

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