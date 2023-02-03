Charlotte Tilbury經典Pillow Talk系列新品　胭脂筆+單色眼影塑造夢幻奢華妝容｜2023妝品

Charlotte Tilbury經典Pillow Talk系列新品：胭脂筆（圖片由相關機構提供）

Charlotte Tilbury經典Pillow Talk系列新品（圖片由相關機構提供）

Charlotte Tilbury經典Pillow Talk系列推出胭脂筆（Matte Beauty Blush Wand）和魅惑單色眼影（Hypnotising Pop Shot）兩款新品，胭脂筆融入霧光技術，液體質感於雙頰霧化，色彩自然有層次，助肌膚展示好氣色；魅惑單色眼影以鑽石為靈感，注入兩種新色調，打造不同眼妝，綻放光彩。

Charlotte Tilbury經典Pillow Talk系列新品

‧Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand胭脂筆（$320）

發售日期：2月9日

發售地點：Charlotte Tilbury網店、K11 Musea魔法美妝世界、沙田新城市廣場魔法美妝世界、香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛美妝專櫃、旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY專櫃及SOGO銅鑼灣店專櫃

‧Pillow Talk Hypnotising Pop Shot魅惑單色眼影（$290）

發售日期：2月16日

發售地點：Charlotte Tilbury網店、K11 Musea及新城市廣場魔法美妝世界

Charlotte Tilbury網店：CharlotteTilbury.com

註：資料及價錢以品牌公布為準

2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm