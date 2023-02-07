7仔消費情報｜7-11 x Sanrio「甜蜜限定」情人節信物　明早7時起換購

情人節快到，Sanrio人氣角色化身2款「甜蜜限定」情人節禮物登陸7-Eleven，包括Hello Kitty「Foreve花 Love」，以及Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」。Hello Kitty 「Foreve花 Love」以Hello Kitty可愛的臉作花朵公仔，每朵花可獨立拆開，隨意配搭，款式多變，；Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」為星星造型，咕𠱸側面的口袋設計有暖手功能，可以伸手入咕𠱸取暖，亦可用作靠墊及抱枕。2月8日早上7時起於7-Eleven分店以任何消費，加指定金額即可換購，數量有限，換完即止，不設訂貨。

7-11 x Sanrio「甜蜜限定」情人節信物

換購詳情：由2月8日7:00am起，於7-Eleven分店消費，加$238或以8000 yuu積分加$198 ，即可換購Hello Kitty「Foreve 花 Love」1件；加$99或以8000 yuu積分加$59 ，即可換購Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」1件。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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