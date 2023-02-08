情人節2023｜雪花秀Bloom of Love 520情人節限定套裝　門市指定消費享人像畫速繪服務+蛋糕

雪花秀Bloom of Love 520情人節限定禮遇：人像畫速繪服務（圖片由相關機構提供）

雪花秀推出門市限定「Bloom of Love 520」獨家禮遇套裝及驚喜禮遇。（圖片由相關機構提供）

情人節快到，韓國護膚品牌雪花秀推出門市限定「Bloom of Love 520」獨家禮遇套裝：補濕煥膚全效套裝包含白參煥白亮采磨砂面膜及潤燥再生精華，幫助活膚煥顏，重現健康光滑美肌；淨緻毛孔活肌套裝包含鎮草毛孔淨緻白泥面膜、順行潔顏泡沫和潤燥再生精華，有助肌膚去污補濕，重現健康光澤。

此外， 雪花秀推出情人節限定禮遇，2月9至12日親臨指定雪花秀專門店購買Bloom of Love 520禮遇套裝或單次購物滿$1800（包括禮遇套裝），即可獲贈人像畫速繪服務乙次；2月8至28日親臨尖沙嘴及銅鑼灣9間指定雪花秀專門店或專櫃單次購物滿$1800或以上（包括禮遇套裝），即可享Sulwhasoo X THE MOCHIFFON CAKE情人節聯乘款Honey Yuzu Rochi Cake乙件，優惠或贈品數量有限，送完即止。

雪花秀Bloom of Love 520情人節限定套裝

補濕煥膚全效套裝（$520，總值$885）

淨緻毛孔活肌套裝（$520，總值$835）

人像畫速繪服務詳情：

尖沙嘴K11 MUSEA專門店時段：2月9日（3:00pm-6:00pm）、2月10日（2:00pm-6:00pm）

銅鑼灣時代廣場專門店：2月11、12日（2:00pm-6:00pm）

Honey Yuzu Rochi Cake換領詳情：

攜同蛋糕換領卡於購物日期起計3天內到指定THE MOCHIFFON CAKE門市（尖沙嘴K11 Art Mall B2/F及銅鑼灣皇室堡B/F）換領。如聯乘款蛋糕已售罄，蛋糕換領卡於換領日期內可當作$50現金券使用，用以選購其他THE MOCHIFFON CAKE產品。

網址：hk.sulwhasoo.com

查詢電話：3102 9981

註：資料及價錢以品牌公布為準

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