短片賞花︰紅花荷　屬珍稀植物眼看手勿動

「康文賞花速遞」介紹紅花荷（又名紅苞木），屬金縷梅科常綠小喬木，是香港原生植物，於1849年在香港仔山林首次發現。紅花荷花期為晚冬至早春，通常在春節前後開花，顏色鮮艷美麗，花瓣呈嫣紅至深玫瑰紅色。紅花荷受外國人青睞，被稱為「Hong Kong Rose」（香港玫瑰），倒掛的紅花荷較吊鐘花大且艷麗，因此亦有「吊鐘王」之稱。康文署提醒，紅花荷屬珍稀植物，被列入《林務規例》內受保護，賞花時切勿胡亂採摘。北區公園（近人工湖）、樂群街公園（公園入口）及荃灣天后廟花園（近公園入口）都可觀賞紅花荷。facebook短片

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