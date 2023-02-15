下午茶之選｜「Tiffany Lock限定下午茶」@The Tiffany Blue Box Cafe

Tiffany & Co.推出Tiffany Lock珠寶系列，The Tiffany Blue Box Cafe特意打造Lock主題cafe，並由即日起至3月31日推出「Tiffany Lock限定下午茶」。下午茶三層架盛載各款鹹甜點，頂層甜點包括Tiffany迷你Blue Box、香芋泡芙、栗子椰子撻、士多啤梨開心果達克瓦茲以及鳥巢朱古力蛋；中層鹹點有鵝肝盒子、魚子醬龍蝦撻、松葉蟹酥皮以及櫻花蝦燉蛋；底層為自家製包點，包括香蒜鹽之花鬆餅及法式杏仁蛋糕，均提供奶油忌廉、番茄果醬及蜜糖珍珠讓客人自行配搭。下午茶奉送兩杯主題特飲，另可加$150配一杯法國凱歌香檳。現可於網上預約並須收取部分訂金，訂金於指定日子不可退款。

「Tiffany Lock限定下午茶」@The Tiffany Blue Box Cafe

供應期：即日至3月31日

供應時間：2:00pm-6:30pm

價錢：兩位$688，額外每位收費為$358（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號舖

電話：2362 9828或WhatsApp：9852 7422

網上預約：www.chope.co/hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm