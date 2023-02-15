雪耳｜新手煮出爽口雪耳秘訣：揀啱雪耳種類、適當浸發雪耳、留意烹煮時間

煮雪耳想保持爽口感，可以怎樣做？選購雪耳時要留意種類，浸發雪耳時注意時間和步驟，煮雪耳時留意烹煮時間。

1. 選購爽口雪耳

不同種類的雪耳，口感各不同。一般來說，漳州雪耳口感較爽，貴州、台灣等地的雪耳本身較腍身，煲湯烹煮較容易煮腍。想吃爽口雪耳，可買漳州雪耳，如果不清楚，可以在購買時向店內職員查詢。

2. 浸發雪耳貼士

愈大愈厚的雪耳，浸發時間愈長。浸發雪耳時，可以將雪耳放在保鮮盒，加水浸過雪耳，令整個雪耳均勻地吸水，加水後蓋上蓋子再放進雪櫃，至少需放置2小時（不論大小）。建議浸發中的雪耳存放在雪櫃，避免室溫太高致變壞。

3. 留意烹煮時間

雪耳煮得愈久，雪耳愈腍身及易起膠。雪耳浸發後，宜先去蒂洗淨才煮。如想在煲湯或燉湯時保持雪耳爽口，可以在較後時間才加入雪耳烹煮。若想湯水既有雪耳的膠質，同時吃到爽口雪耳，可以在煲湯時先將部分雪耳與其他材料一起煲，餘下的雪耳在較後時間才下鍋。留意雪耳體積愈小，愈易煮溶。

資料提供：「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩

雪耳食譜：

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冰糖雪梨銀耳羹

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