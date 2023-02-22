Dior雪凝亮白系列　助肌膚散發炫亮光采｜2023妝品

Dior雪凝亮白系列以雪絨花成分制定一套護膚程序，涵蓋護膚到妝前準備的美肌步驟，幫助肌膚散發炫亮光采。全新雪凝亮白煥采精華化妝水升級至採用98%天然成分，蘊含經向量化技術提取的雪絨花、穩定型維他命C及微囊維他命E，幫助擊退油光、守護肌膚屏障及改善色素問題等；雪凝亮白煥采修護氣墊粉底配方注入經向量化技術提取的雪絨花及維他命C，有助保護保濕肌膚及美肌，其SPF 50 PA+++耐水濾光因子幫助肌膚防曬兼隔絕外來侵害。

Dior雪凝亮白系列

Dior雪凝亮白煥采精華化妝水（$640/175ml）

Dior雪凝亮白光肌精華素(升級版)（$1020/30ml、$1375/50ml）

Dior雪凝亮白淨透乳霜（$885/50ml）

Dior雪凝亮白煥采修護氣墊粉底 SPF 50 PA+++（$600）

Dior雪凝亮白全效輕盈防曬乳液 SPF50+ PA++++（$515/30ml）

Dior雪凝亮白全效輕盈調色防曬乳液 SPF50+ PA+++（$515/30ml）

銷售點：Dior美妍概念專門店、專櫃、美妍網店及Dior Beauty流動應用程式

美妍網店：shop.diorbeauty.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA

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