下午茶之選｜香芒下午茶@九龍海逸君綽酒店　eShop預購享八五折優惠

九龍海逸君綽酒店於3月1日至4月30日推出「味力綻放」香芒下午茶，12款鹹甜美點以芒果入饌，包括皇牌芒果拿破崙、 香芒菠蘿慕絲蛋糕、香芒朱古力蛋糕、香芒布甸、芒果撻、香芒糯米糍、提子乾鬆餅配奶油及士多啤梨果醬、香芒乳酪蛋沙律手指三文治、香芒鵝肝慕絲火腿片手指三文治、芒果蟹肉沙律撻、香芒三文魚卷及雜錦雞肉串配芒果莎莎（免治雞肉、雞翼、雞腎、雞軟），搭配優質茗茶及特選即磨咖啡，讓大家舒適地享受午後時光。現於eShop購買下午茶，可享八五折優惠。

九龍海逸君綽酒店「味力綻放」香芒下午茶

供應日期：3月1日至4月30日

供應時間：3:00pm-5:00pm

供應地點：咖啡閣（周一至五）、The Promenade（周六、周日及公眾假期）

價錢：每位$248（另設加一服務費）

地址：九龍黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂

電話：2996 8098（咖啡閣）、2996 8432（The Promenade）

eShop：eshop.harbourgrand.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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