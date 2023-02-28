2023彩妝：Chantecaille Wild Meadows 美妝兼保育

口罩令取消，女士們又會忙於張羅時尚妝品扮靚靚，剛啱Chantecaille推出全新2023春季彩妝系列Wild Meadows Collection，包括限量眼影盒、胭脂、花妍唇澤等。Chantecaille是次系列靈感來自羅馬尼亞野生花卉及草原，透過扮靚提升大眾對保護野生生態環境、生物多樣性的關注。(發售日期：2023年3月10日)

Wild Meadows Eye Quartet 2023年春季保育眼影盒──4款優雅清新的眼影色調，勾勒出柔美春日眼妝。眼影色調包括閃爍金色、清新粉紅、珠光淡紫啡、濃郁玫瑰棕色，集齊柔滑啞緻、珠光亮澤及細緻閃爍極致妝效及質感。($720)

Wild Meadows Blush限量版春季保育胭脂──粉質細緻輕盈，質感如奶油般柔滑的胭脂注入絲滑柔膚配方，一抹融合肌膚，為雙頰帶來柔焦修容妝效。充滿活力的限量色調，為臉龐增添明亮春日氣息。配方注入柔滑細膩的微珠光粒子，完美修飾細紋、皺紋等面部瑕疵。同時糅合有助紓緩肌膚的成分，締造輕盈無重妝感。($690)

Lip Chic限量版春季保育花妍唇澤──質感極致輕盈、瑩澤豐潤的花妍唇澤完美覆蓋雙唇，同時賦予雙唇如唇彩般的飽滿光澤，配方中注入高效保濕的透明質酸，柔軟潤澤雙唇，讓雙唇時刻保持豐盈飽滿，妝感舒適。($480)

Precision Blend Brush精準暈染掃──尖細柔軟的純素掃頭恍如鉛筆的設計，特別為精確描繪細緻眼影而設，特別於眼頭或眼瞼位置，能更準確將眼影暈染。($350)

查詢電話：2856 6288

網址：www.chantecaille.com.hk

註：資料與價錢以品牌公布為準

2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA