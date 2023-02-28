2023彩妝：THREE眼影盒 與櫻花共舞

THREE推出JUBILEE COLLECTION PALETTE 2023眼影盒、唇采和甲油，以妝品帶出與櫻花共舞的浪漫，美妝如櫻花般迷人。(發售日期：2023年3月3日)

JUBILEE COLLECTION PALETTE 2023漫漫舞櫻眼采盒（6色眼影）──將櫻花的多樣風情，以6種色彩及質感演繹。自由無拘的使用方式，牽引出純淨透明感的顏色。($625)

魅光柔采唇漾──富含9種植物油、油脂或萃取精華（茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、月見草油、玫瑰果油、乳油木果脂、蜜蠟、沙棘果萃取精華、胡椒薄荷萃取精華）。演繹櫻花柔美意境，隨時間綻放美麗的專屬自我唇色，液態唇彩的限量新色。質感輕薄，色澤鮮明輕透。大小相異的紅色與紫色珠光，在光線下呈現多重層次及細膩光澤，賦予雙唇立體感與多樣神情。染唇效果增添唇部自然紅暈，打造柔美唇色。($310)

魅光指彩──將花瓣層疊及飛舞節奏的姿態，巧妙運用珠光展現出可愛時尚氛圍。添加5種對指甲友善的植物油成分（蔗糖角鯊烷、酪梨油、白芒花籽油、荷荷巴油、玫瑰果油），高透氧配方，輕盈不阻礙甲面呼吸。

查詢電話：2833 2478

網址：threecosmetics.com.hk

註：資料與價錢以品牌公布為準

2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA