下午茶之選｜K11 MUSEA Artisan Lounge「Floral Romance下午茶套餐」

K11 MUSEA Artisan Lounge即日起至3月14日推出全日供應的「Floral Romance下午茶套餐」，靈感來自本地藝術家Michael Lau在K11 MUSEA舉辦以璀璨公園（Splendid Park）為主題的展覽，鹹點包括紅粉海鮮奶凍、龍蝦醬脆脆、30月西班牙風乾火腿蜜瓜醬、希臘乳酪青瓜卷及菌茸慕絲盒；甜品則有雜錦馬卡龍、工匠朱古力、野莓芝士波波、柚子慕絲撻、覆盆子千層和紫薯榛子達克瓦茲等，當然少不了小紅莓和原味英式鬆餅伴自家手作玫瑰果醬。餐廳特別準備魚子醬搭子醬配迷你鬆餅，並配以情人果實白桃茶朱古力慕絲，客人可在倒入熱朱古力慕絲後享用驚喜心形蛋糕。

K11 MUSEA Artisan Lounge「Floral Romance下午茶套餐」

供應期：即日至3月14日（全天供應）

價錢：兩位$888（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA地下G008-G008A舖

查詢電話：2601 3428

網址：www.k11musea.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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