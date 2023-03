Acaderma抗炎抗氧組合　綠洲潤護精華露增強肌膚屏障、盈透倍護精華液保護肌膚

next

醫學護膚品牌Acaderma推出「1+1>2」抗炎抗氧組合,以兩款皇牌精華打造不同功效。綠洲潤護精華露蘊含高濃度沙漠植物小花風車子、協同油橄欖提取物、積雪草提取物、羧甲基葡聚醣等,有助抗炎及促進免疫修護,配仙人掌提取物、β-葡聚醣、甘露糖和維生素B5,幫助解決肌膚屏障受損、敏感發紅、肌膚缺水乾燥等。盈透倍護精華液含逾13種先進活性成分複合,加上雞尾酒式複合配方,有助提升肌膚防禦能力,減少因紫外光、藍光、環境污染等引起的自由基損傷,以及增強肌膚自我保護力和保護膠原蛋白,尤其適合上妝前或混合粉底液使用。

Acaderma抗炎抗氧組合

綠洲潤護精華露($549/30ml)

盈透倍護精華液($638/30ml)

銷售點:中環置地廣場Harvey Nichols、金鐘太古廣場Harvey Nichols、旺角銀行中心Beauty Avenue by Harvey Nichols、尖沙嘴The ONE Beauty Bazaar by Harvey Nichols、尖沙嘴Art Piece、銅鑼灣Art Piece

Email:info.asia@acaderma.com

網址:acaderma.com

註:資料及價錢以品牌公布為準

2023妝品:bit.ly/3Wv4qiA

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm