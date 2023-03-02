下午茶之選｜香港數碼港艾美酒店「黑鑽‧氣泡時光」下午茶　免費獲贈Plantin Kaviari官網九折優惠券

香港數碼港艾美酒店餐廳Southside Bistro聯乘氣泡酒品牌Chandon及法國美食品牌Plantin Kaviari，即日起至5月31日推出「黑鑽‧氣泡時光」下午茶，以Plantin Kaviari魚子醬入饌，鹹點包括鱈場蟹肉配奧賽特拉魚子醬、壓縮魚子薄片配牛奶軟芝士及燕麥餅乾、自家煙燻三文魚迷你鬆餅配魚子醬及帶子他他配花椰菜蓉及三文魚子醬；甜點則有黑芝麻蜂蜜海綿蛋糕、玫瑰荔枝士多啤梨慕絲蛋糕、茉莉芝士香梨慕絲蛋糕、綠茶血橙芒果千層蛋糕及朱古力香橙慕絲脆餅，還有原味及葡萄乾鬆餅，配搭illy咖啡或茶，另加$90可將套餐飲品升級至Chandon Garden Spritz橙味氣泡酒兩杯。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每人可免費獲贈Plantin Kaviari官網九折優惠券，在家都能品嘗更多法式美食。

香港數碼港艾美酒店「黑鑽‧氣泡時光」下午茶

供應期：即日起至5月31日

供應時間：每日3:00pm-5:00pm供應，外賣自取適用

價錢：兩位$580，另加$90可將套餐飲品升級至Chandon Garden Spritz橙味氣泡酒兩杯

地址：薄扶林數碼港道100號香港數碼港艾美酒店4樓

查詢電話：2980 7417 [網上訂座]

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm