著數情報：新地12大商場消費　旅客獎賞高達10000港元　港人或贏機票商場贈券

新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC、joy@KCC）配合政府推出的「你好，香港！」宣傳活動，合共送出總值達1500萬港元的精彩禮遇予旅客。旅客出示旅遊證件、抵港機票或高鐵車票，在指定商場消費，可獲高達10,000港元的獎賞回贈，優惠涵蓋不同商場的藥妝、保健品、珠寶鐘表、時尚服飾等。此外，為與本港市民同樂，各商場亦送出機票及旅行用品等獎品。

其中，上水廣場推出「Welcome to Hong Kong來港消費勁賞禮」，旅客消費即享福袋及現金券，回贈總值達$1500港元。［www.landmarknorth.com.hk］

屯門卓爾廣場及錦薈坊，推出「旅客尊享禮遇」，送出高達$2400港元商場電子贈券。［www.chelsea-heights.com.hk］

北角匯推出「好賞旅行‧最高消費賞」，推廣期間最高消費的30名The Point會員有機會贏得香港東京來回機票或高達$3000港元商場贈券。位於北角海濱的《地膚之森》波波草園限時開放至3月15日，波波草海、日式小教堂及水晶球隧道，是打卡放閃必去處。［www.harbournorth.com.hk］好去處：北角海濱花園「波波草」花海

將軍澳中心推出「好賞旅客」，消費滿指定金額即賞高達$870港元商場贈券組合或29吋行李箱、摺疊式電熱水壺等旅遊好物。［www.park-central.com.hk］

鄰近將軍澳跨灣大橋的PopWalk天晉滙推出「Chill遊將南」，假日可憑即日消費換領2小時免費租賃日系復古單車，既可Chill住心情欣賞將軍澳跨灣大橋的海天一色美景，更可享受場內多重優惠。［www.popwalk.com.hk］

註：優惠詳情以主辦方公布為準

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