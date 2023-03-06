活動情報｜K11 Art Mall藝術月：西班牙藝術家Edgar Plans「Game On」全球巡展香港站

尖沙嘴K11 Art Mall於3月帶來作品屢次打破拍賣紀錄的西班牙藝術家Edgar Plans「Game On」全球巡展香港站，展覽由當代藝術機構MishaMade及藝術創意機構COEXIST共凝文化攜手打造，K11 Art Mall露天廣場於3月15日化身成全港首個Edgar Plans塗鴉藝術籃球場，將其作品「Lil’ Heroes」籃球小英雄首度帶來香港。「Game On」藝術快閃店更於3月18日下午2時全球首發限量版NBA官方用球Edgar X Wilson籃球及Edgar X NBA限量徽章套裝。「Game On」另有三大亮點，包括以籃球明星為創作靈感的3米高「Lil’ Heroes」雕塑、超過25款限量周邊產品，以及Edgar Plans親臨現場與粉絲會面。

Edgar Plans「Game On」Exhibition及藝術快閃店@K11 Art Mall

日期：3月15日至5月7日（3月23日Edgar Plans見面會，時間為4:00pm-6:00pm）

地點：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall

詳情：hk.k11.com

註：資料以主辦方公布為準

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