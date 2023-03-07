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短片賞花︰繡球花

文章日期：2023年03月07日

「康文賞花速遞」介紹繡球花又叫洋繡球、八仙花或紫陽花，原產自中國、日本等東亞地區，屬繡球花科落葉灌木，花色繁多，有單瓣及重瓣品種。繡球花大而且有獨特花形，仔細看會見到一簇絢麗的繡球花中密布許多小花，聚在一起形成球狀花團，猶如新娘用的繡球，充滿幸福浪漫氣氛。繡球花是2023年香港花卉展覽主題花，除了港九新界不同地區可見到繡球花的花蹤，亦可在3月10至19日前往在維多利亞公園舉行的花展觀賞。facebook短片

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