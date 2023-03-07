「康文賞花速遞」介紹繡球花又叫洋繡球、八仙花或紫陽花，原產自中國、日本等東亞地區，屬繡球花科落葉灌木，花色繁多，有單瓣及重瓣品種。繡球花大而且有獨特花形，仔細看會見到一簇絢麗的繡球花中密布許多小花，聚在一起形成球狀花團，猶如新娘用的繡球，充滿幸福浪漫氣氛。繡球花是2023年香港花卉展覽主題花，除了港九新界不同地區可見到繡球花的花蹤，亦可在3月10至19日前往在維多利亞公園舉行的花展觀賞。facebook短片
繡球花 相關資訊︰
短片賞花：繡球花@柴灣公園
短片快拍：繡球爭艷 區區綻放
繡球花@天水圍公園【多圖】
賞花：
黃花風鈴木@東涌赤鱲角
魯冰花爭妍@天水圍公園
李花@天水圍大埔
富士櫻@沙田城門河畔
紅花荷【短片】
廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊【多圖】
中大河津櫻【多圖】
蔓性風鈴花【短片】
吊鐘花@紫羅蘭山【多圖】
白梅與相思@大埔【多圖】
短片：兔仔花、洋水仙@香港公園球根植物展
銀杏@中大未圓湖【多圖】
鳳梨花【短片】
紅掌【短片】
欖仁樹【短片】
一品紅【短片】
白千層【短片】
秋英【短片】
貓鬚草【短片】
赤苞花【短片】
使君子【短片】
複羽葉欒樹【短片】
桂葉黃梅【短片】
黃槐決明【短片】
全緣葉珊瑚【短片】
黃鐘花【短片】
鳳眼藍
絲木棉【短片】
馬纓丹【短片】
楊桃【短片】
穗花棋盤腳【短片】
藍雪花【短片】
珊瑚藤【短片】
紫蟬【短片】
彩虹小鳥蕉【短片】
睡蓮【短片】
紅尾鐵莧【短片】
紅萼龍吐珠【短片】
香彩雀【短片】
千日紅【短片】
刺桫欏、木賊【短片】
臘腸樹【短片】
大花紫薇【短片】
水石榕【短片】
鳳凰木【短片】
花葉艷山薑【短片】
汽球花【短片】
儀花【短片】
樹頭菜花海【短片】
藍花楹@灣仔星街
串錢柳@荔枝角公園【短片】
簕杜鵑@佐敦谷公園【短片】
賞花@佐敦谷公園【短片】
櫻花@大埔海濱公園【短片】
木棉花、風鈴木、玫瑰@大埔海濱公園【短片】
黃花風鈴木、大紅花@南昌公園【短片】
金鈴花【短片】
紫藤【短片】
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm