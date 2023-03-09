好去處｜電影資料館「圖影風姿──香港電影與漫畫」展覽　睇電影手稿劇本、大型漫畫牆最啱打卡

香港電影資料館即日起至10月8日在展覽廳舉行「圖影風姿──香港電影與漫畫」展覽，回顧自三十年代起由漫畫啟發或改編而成的香港電影，包括改編自中式漫畫的《王先生》、《烏龍王》、《老夫子》三大系列；改編自日本漫畫的《男兒當入樽》、《頭文字D》、《城市獵人》等，以及由本地漫畫改編而成的電影，如《古惑仔》系列、《百分百感覺》的愛情小品系列、武俠漫畫《風雲》系列等。此外，部分漫畫亦以動畫版電影與觀眾見面，如《風雲決》和《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》等，部分電影的漫畫手稿、電影劇本、角色造型設計圖和電影宣傳品等亦會展出。

展覽另一焦點為展覽廳內由多個香港經典漫畫系列作品組成的大型漫畫牆，亦可進入廳內的「沉浸式放映空間」，觀賞由漫畫、改編電影劇照和片段組成的短片，遊走於電影與漫畫的奇幻世界。

香港電影資料館「圖影風姿──香港電影與漫畫」展覽

日期：即日至10月8日（免費入場）

時間：10:00am-8:00pm（逢周二休館，公眾假期除外）

公眾導賞時間：逢周日2:00pm、4:30pm

地點：西灣河鯉景道50號香港電影資料館展覽廳

免費入場

詳情：www.filmarchive.gov.hk

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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