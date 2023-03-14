下午茶之選｜春和「櫻」式下午茶@I-O-N　中環街市、黃竹坑、觀塘有得食

位於中環街市、黃竹坑及觀塘的咖啡室及酒吧I-O-N於即日至4月30日推出春和「櫻」式下午茶，以英式下午茶為主軸，鹹點有西班牙辣肉腸海蝦鬆餅、魔鬼蛋伴魚子醬、忌廉芝士煙肉三文魚波麥包多士及番茄芒果莎莎醬牛肉串燒，甜點則有抹茶紅豆麻糬雪芳雪糕、士多啤梨櫻花蒙布朗撻、櫻花紅桑子芝士蛋糕、櫻花水信玄餅以及原味及提子英式鬆餅，其中中環街市分店以三層木盒盛載各式滋味。

春和「櫻」式下午茶@I-O-N

供應期：即日至4月30日

供應時間：

中環街市分店：每天3:00pm-6:00pm

黃竹坑及觀塘分店：周六及周日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$498（另設加一服務費）

地址及電話：

中環街市分店：中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市1樓124舖（電話：9141 5863）

黃竹坑分店：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓（電話：3968 8833／6793 4223）

觀塘分店：觀塘創業街38號九龍東如心酒店2樓（電話：3968 8222／6508 0975）

網址：www.ninahotelgroup.com/zh-hk/dining/i-o-n

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm