3月4月展覽活動精選︰許開嬌《皇的派對》、米羅的詩想日常

3月、4月想逛博物館睇展覽，有什麼推介？本文精選多個展覽或活動，如：免費製作茶餐廳卡座枱椅迷你模型工作坊、一小時編程、香港藝術家許開嬌以500多件青花瓷藝術品佈置於14米長餐桌的「許開嬌《皇的派對》」視覺饗宴、展出西班牙藝術家胡安‧米羅94件作品的「米羅的詩想日常」等。

● 茶餐廳系列：卡座枱椅迷你模型工作坊【詳情】

地點︰香港歷史博物館地下活動室

日期︰3月19日及3月26日

費用︰免費即場參加（所有節數於下午1時15分派籌）

● 一小時編程【詳情】

地點︰香港科學館地下V教室

日期︰3月25日

費用︰免費參加（須預先報名）

● 「先鋒號星際之旅」展覽【詳情】

地點︰香港太空館大堂

日期︰即日至5月29日

免費入場

● 許開嬌《皇的派對》——場域特定裝置作品【詳情】

地點︰香港藝術館三樓大堂

日期︰即日至6月14日

免費入場

● 米羅的詩想日常【詳情】

地點︰香港藝術館二樓專題廳

日期︰即日至6月28日

費用︰分為$30、$21、$15、免費入場（博物館通行證）

● 「不加思索自畫像」互動展覽【詳情】

地點︰香港藝術館五樓新視閣

日期︰即日至7月26日

免費入場

● 油街焦點——唐納天：幻石【詳情】

地點︰油街實現油街倉庫2

日期︰即日至7月30日

免費入場

● 廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術（第二期）【詳情】

地點︰香港藝術館三樓外銷藝術廳

日期︰即日至10月4日

免費入場

● 「圖影風姿——香港電影與漫畫」展覽【詳情】

地點︰香港電影資料館展覽廳

日期︰即日至10月8日

免費入場 註：資料以主辦方公布為準

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