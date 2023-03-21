下午茶之選｜尋找仙境之虹英式下午茶@Vivienne Westwood Café

Vivienne Westwood Café即日起推出「尋找仙境之虹英式下午茶」，以七色彩虹為創作靈感，推出多款色彩繽紛的鹹甜點，鹹點包括香煎芝麻吞拿魚配涼拌椰菜絲、話梅漬車厘茄配西班牙辣腸糖醋甜椒撻、煙三⽂魚卷配牛油果醬、香煎大蝦酥盒配芒果莎莎醬、水牛芝士牛油果意式多士及火炙巴馬火腿蘆筍卷，甜點則有藍天白雲椰子凍、藍莓蜂蜜杯子蛋糕、烤棉花糖朱古力撻、自家製手工馬卡龍和經典英式鬆餅，另可加$40升級春日限定幻遊「鮮」境特飲或泰迪熊特飲。另外，餐廳亦備有外賣自取的 「尋找仙境之虹英式下午茶」（$638）以供選擇。

Vivienne Westwood Café「尋找仙境之虹英式下午茶」

供應期：即日起

供應時間：周⼀至五2:00pm後；周六、日11:00am後供應

價錢：兩位$738／$1038（另加香檳兩杯）（另設加一服務費）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

訂座及查詢電話：2799 5011

外賣自取下午茶預訂：online.modamiahk.com/tc/vwteaset（須於三天前預訂）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm