香港半島酒店 x 天星小輪「半島黃昏維港遊」　歎美點賞美景｜消費情報

適逢香港半島酒店開業95周年及天星小輪創業125周年，「半島黃昏維港遊」將於3月31日至7月2日推出，客人可於每個周末及公眾假期下午5時30分起，於天星小輪「世星號」開展一段兩小時的航行，旅程由尖沙嘴碼頭出發，沿途經汀九橋，欣賞西九文化區和昂船洲等海濱景致。暢遊期間，客人可以品嘗由半島酒店廚藝團隊準備的精美小點，如松葉蟹肉卷配柚子忌廉、烤吞拿魚配三文魚魚子醬、西班牙塞拉諾火腿配無花果酸辣醬、迷你芝士蛋糕，更可享用半島酒店調酒師團隊創作的特色雞尾酒、現場DJ音樂，以及在夕陽餘暉下欣賞日落美景。

香港半島酒店 x 天星小輪「半島黃昏維港遊」

日期：3月31日至7月2日

時間：周末及公眾假期5:30pm起

價錢：每位$850（包括開胃小點和兩小時無限暢飲手工和經典雞尾酒，每位另加$100可享用香檳）（另設加一服務費）

查詢電話：2696 6691或2696 6693／電郵：diningphk@peninsula.com

香港半島酒店維港體驗詳情：bit.ly/3LHuG7U

註：資料及價錢以主辦方公布為準

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