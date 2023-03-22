下午茶之選｜香港半島酒店 x 天星小輪「維港半島經典下午茶」　可選半島酒店或「世星號」享用

香港半島酒店與天星小輪合作，於3月31日至7月2日期間的周末及公眾假期推出維港半島經典下午茶，客人可選擇於香港半島酒店的大堂茶座或於天星小輪環保渡輪「世星號」上享用下午茶。下午茶鹹點包括吞拿魚尼斯法式薄餅、蘆筍和車打芝士蛋餅、煙燻牛肉配小黃瓜和經典青瓜三明治；甜點則有柑橘果凍和雲呢拿芝士蛋糕、蘋果肉桂焦糖餡餅、栗子朱古力芝麻脆餅。傳統英式烘鬆餅配奶油忌廉及果醬，配上半島精選名茶，為海上之旅畫上圓滿的句號。

香港半島酒店 x 天星小輪「維港半島經典下午茶」

供應期：3月31日至7月2日

供應時間：逢周末及公眾假期2:30pm-4:00pm

價錢：每位$650（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道22號香港半島酒店

查詢電話：2696 6691或2696 6693／電郵：diningphk@peninsula.com

香港半島酒店維港體驗詳情：bit.ly/3LHuG7U

註：資料及價錢以主辦方公布為準

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更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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