領展街市免費派發富豪雪糕快閃活動　消費儲印花換限定精品｜消費情報

領展與富豪雪糕合作，即日起至4月30日於旗下15個街市（蝴蝶街市、彩雲三期街市、富東街市、鳳德街市、顯徑街市、何文田街市、樂富街市、南昌薈街市、愛民街市、秀茂坪街市、Spot街市、大元街市、天盛街市、TKO街市、禾輋街市）舉辦「食咗『鮮』講」活動，富豪雪糕車於指定日子駛進領展街市，進行「全城 Link」雪糕快閃活動，免費派發獨特口味的雪糕；部分鮮活街市特設富豪雪糕主題打卡熱點，並推出兩款限定版精品——多功能摺疊式手提籃及特別版富豪購物車，街坊於街市消費儲電子印花即可換領。

另外，為提倡惜食文化，素食達人Elvis Chan會以簡單食材調製獨特新穎醬料，鼓勵大家「食得唔好嘥」，活動期間亦可於領展鮮活街市換領環保羅勒種子紙，在家種植。

領展街市 x 富豪雪糕「食咗『鮮』講」

日期：3月17日至4月30日

時間：11:00am-7:00pm

地點：15個領展街市（蝴蝶街市、彩雲三期街市、富東街市、鳳德街市、顯徑街市、何文田街市、樂富街市、南昌薈街市、愛民街市、秀茂坪街市、Spot街市、大元街市、天盛街市、TKO街市、禾輋街市）

活動詳情：www.linkhk.com

註：資料以主辦方公布為準

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