著數情報｜淳。茶舍送6萬支飲品試飲　買指定產品有機會贏《愛我別走》門票或東京之旅

淳。茶舍由即日至4月底於不同渠道送出6萬支全新升級版玉露及雲抹，街頭「淳」放鬆俱樂部於周一至周五中午12時至下午4時於主要商業區設置，包括鰂魚涌、九龍灣、觀塘、金鐘、中環等，每人可免費獲得淳。茶舍玉露或雲抹一杯。數量有限，送完即止。

另外，淳。茶舍及紅茶花伝Craftea首次攜手推出金蓋職時賞，送出超過3000份總值超過40萬元的「淳」放鬆獎品及禮遇。由3月29日至4月30日，只要購買淳。茶舍及紅茶花伝Craftea系列指定金蓋產品，於登記時段內掃描金蓋內之二維碼，並登入https://www.cokeplus.hk/參加抽獎，隨時贏走《愛我別走》舞台劇門票，或價值3萬元的雙人日本東京「淳」放鬆之旅。獎品即抽即賞，數量有限，送完即止。

淳。茶舍 X 紅茶花伝Craftea「金蓋職時賞」

金蓋職時賞第一期

登記時段：3月29日至4月11日

獎品：頭獎（50名）：《愛我別走》舞台劇門票$980兩張

二獎（100名）：《愛我別走》舞台劇門票$480兩張

三獎（35名）：Renpho指壓頸背按摩椅墊$1048乙個

四獎（1400名）：foodpanda $10電子優惠碼乙個

金蓋職時賞第二期

登記時段：4月12日至4月30日

獎品：頭獎（3名）：雙人日本東京「淳」放鬆之旅（參考價值：$30000）

二獎（65名）：Renpho指壓頸背按摩椅墊$1048乙個

三獎（2000名）：foodpanda $10電子優惠碼乙個

cokeplus.hk網站：www.cokeplus.hk

活動查詢熱線：3579 4411

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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