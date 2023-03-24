復活節好去處｜元朗YOHO MALL「MOOMIN X 山下菓子期間限定店」　3米高呆萌樣姆明打卡影相

元朗YOHO MALL即日起至4月14日設置「MOOMIN X 山下菓子期間限定店」，來自「姆明谷」的MOOMIN家族及史力奇、小美等一眾好友登陸限定店，仿照姆明家鄉「姆明谷」作設計藍圖，小屋亦以鮮黃色木板打造而成，店旁設有森系打卡位，3米高特大版姆明更會以招牌呆萌樣迎接大家。限定店發售逾300款姆明主題精品，包括多款香港限定設計熱賣精品、以是次活動主題為設計概念的環保減塑商品，以及過百件由芬蘭、日本及台灣引入的熱門產品。山下菓子於期間限定店更率先推出有姆明、小美及史力奇造型的得意可愛牛奶布丁、馬卡龍棒、曲奇餅、布丁燒及芝士蛋糕共5款甜點。

另外，YOHO MALL由即日起至4月30日推出「日日購物賞」，The Point會員憑電子貨幣消費滿$1000，即可換領$50電子贈券。

YOHO MALL「MOOMIN X 山下菓子期間限定店」

日期：即日起至4月14日

時間：11:00am-9:00pm

地點：YOHO MALL I中庭

YOHO MALL「日日購物賞」

日期：即日至4月30日

時間：10:00am-10:00pm

地點：YOHO MALL I及II顧客服務中心

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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