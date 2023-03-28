復活節好去處｜荷里活廣場 x Kiztopia「復活節彈跳嘉年華」　3大巨型充氣城堡：復活兔波波池、6米Haribo生日「彈」糕、18米甜點障礙賽

鑽石山荷里活廣場與新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia合作，即日起至4月16日帶來首個室內Jumptopia樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」，廣場中庭化身成近8000呎的躍動派對基地，3大充氣城堡登場，包括「Raby Easter Pool復活兔波波池」超巨型彈跳城堡、以Haribo為主題的6米高金熊生日蛋糕造型彈牀城堡「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey愉快的金熊生日派對」，以及18米障礙賽跑道「Bell's Chocolatier Café巧克力咖啡廳」，歡度開心假期。即日起可於Klook網上平台預訂門票，荷里活廣場VIC會員亦可憑指定積分於手機應用程式換領入場券。

荷里活廣場 x Kiztopia「復活節彈跳嘉年華」

日期：即日至4月16日

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

門票售價：$58/1節、$108/2節（3月28-31日）；$78/1節、$138/2節（4月1-16日）（大小同價）

Klook預訂網址：www.klook.com

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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