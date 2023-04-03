著數情報：德福廣場購物節　精選商品低至一折  MTR Mobile用戶消費可玩扭蛋抽獎

九龍灣德福廣場即日至5月1日舉行「德福廣場購物節」，場內多間商戶推出超過220款精選優惠商品，部分精選產品低至一折發售。活動期內，商場亦推出「『德你有』消費獎賞」，累積消費滿$2000或以上，可獲商場$300電子優惠券。周五、周六、周日及公眾假期特別推出「『德一賞二』優惠」，顧客可以額外獲得商場$50餐飲禮券。

MTR Mobile登記用戶，於活動期間指定時間內在德福廣場一期地下中庭，透過MTR Mobile進入「每日有『德』賞」活動頁面，可參與AR遊戲，於虛擬實景中「捕捉」禮品。

MTR Mobile登記用戶於所有商戶類別（超級市場及服務除外），以電子貨幣單一消費滿$1000或以上，於推廣期內的周六、周日及公眾假期，可在德福廣場一期地下中庭的「『德』獎扭蛋機」參加扭蛋抽獎一次，有機會贏得SAMSUNG Galaxy S23 Ultra（512GB）手機、Playstation 5主機、Estée Lauder皇牌美妝套裝、百老匯電器現金禮券、馬拉松現金禮券、MCL德福戲院2D電影電子禮券等禮品。

德福廣場購物節@德福廣場

日期：即日至5月1日

地點：九龍灣德福廣場

詳情：www.telford-plaza.com/tch/happenings

註：資料以主辦方公布為準

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