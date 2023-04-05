下午茶之選｜Häagen-Dazs X 大館Madame Fù春日莓果盛宴下午茶　附送限量雪糕造型精品及禮券

Häagen-Dazs聯乘Madame Fù於即日至5月31日推出「The Afternoon Tea of Afternoon Teas」春日莓果盛宴下午茶，以兩款Häagen-Dazs精選的春日莓果雪糕為靈感，打造出數款法式甜品，包括藍莓撻配新鮮蛋白霜、藍莓羊奶芝士撻、士多啤梨芝士餅配自製草莓果醬，以及陳皮糖水巴巴小蛋糕配紅棗果醬及杏仁忌廉及雪耳、紅酒紅菜頭醬伴檸檬忌廉芝士及脆餅等。Häagen-Dazs更隨下午茶送出士多啤梨雪糕和藍莓撻雪糕造型的隨身鏡連收藏袋，而每位惠顧此下午茶的顧客更可獲贈雪糕甜品杯禮券乙張。

另外，顧客於即日至5月31日於各大零售點或Häagen-Dazs門市購買Häagen-Dazs產品滿指定金額，憑收據惠顧Häagen-Dazs X Madame Fù「The Afternoon Tea of Afternoon Teas」春日莓果盛宴下午茶套餐，更可免費獲贈指定特飲。每日數量有限，送完即止。

Häagen-Dazs X Madame Fù春日莓果盛宴下午茶

供應期：即日至5月31日

供應時間：2:30pm-5:30pm（最後招待：4:30pm）

價錢：一位$338；兩位$550（另設加一服務費）

地點：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓

預約電話︰2114 2118、Whatsapp︰5765 5881

詳情︰www.madamefu.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm