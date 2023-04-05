消費券2023商場著數情報｜荃灣廣場「消費Power Up!」最高可獲$750贈券　大埔新達廣場「火熱消費賞」最多可獲$450商場贈券

新鴻基地產旗下荃灣廣場及新達廣場由即日起推出一連串消費賞活動，其中荃灣廣場於即日至5月7日推出「消費Power Up!」，派發總值近50萬元商場電子禮券。顧客以電子貨幣即日消費滿指定金額，最高可獲$750電子贈券。此外，4月16日至25日再度推出「荃葵青消費賞」，顧客於指定日子更可額外換領美容電子贈券或精選商戶電子贈券。

至於位於大埔的新達廣場則於4月5日至5月7日推出「火熱消費賞」，The Point會員以電子貨幣即日消費滿指定金額，單日最多可獲贈高達$450潮流服飾、運動服裝及用品商戶電子贈券。

「消費Power Up!」@荃灣廣場

日期：即日至5月7日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

「荃葵青消費賞」@荃灣廣場

換領日期：4月16至25日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

「火熱消費賞」@大埔新達廣場

換領日期：4月5日至5月7日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：新達廣場1樓顧客服務中心

詳情︰www.uptownplaza.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

消費券2023 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

消費券2023商場著數情報：bit.ly/4326Jy9

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