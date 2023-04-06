《超級瑪利歐兄弟大電影》打卡位@iSQUARE戲院　1:1 MARIO KART戰車　試玩任天堂Switch遊戲

英皇戲院獨家與《超級瑪利歐兄弟大電影》電影發行商環球影業合作，由4月5日起於尖沙嘴iSQUARE戲院打造「《超級瑪利歐兄弟大電影》主題打卡位」，包括「問號磚場景」、「角色列陣——瑪利歐（Mario）、路易吉（Luigi）、碧姬（Peach）、咚奇剛（Donkey Kong）及奇諾比奧（Toad）」以及「MARIO世界場景」，還有瑪利歐和朋友們駕駛賽車在賽道上馳騁的巨型打卡牆。而在場中央擺放了全港唯一一架1:1 MARIO KART實體戰車任你影，兩面牆上更掛有LED屏幕無間斷播放電影相關圖片及片段，等你全情投入MARIO世界。

試玩4款Nintendo Switch遊戲

另外，英皇戲院今次更特意與任天堂合作，於所有英皇戲院（中環娛樂行及澳門葡京人除外）設置「任天堂瑪利歐遊戲試玩區」，提供《瑪利歐賽車8豪華版》、《超級瑪利歐奧德賽》、《超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界》及《New超級瑪利歐兄弟U豪華版》4款Nintendo Switch遊戲讓粉絲影迷試玩。

《超級瑪利歐兄弟大電影》主題打卡位@iSQUARE英皇戲院

日期：4月5日至4月30日

地點：尖沙嘴iSQUARE英皇戲院

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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