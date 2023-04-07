下午茶之選｜香港維港凱悅尚萃酒店 X Luna Cake和風周末下午茶　歎日式美點送Luna Cake禮券　贏箱根溫泉住宿

香港維港凱悅尚萃酒店與Luna Cake於即日至6月25日於周末推出「和風べつばら」下午茶，放題式供應日式甜點及美食，鹹點包括三文魚玉子燒、炸壽司、鰻魚配玉米片及日式脆米餅，甜點則有抹茶歌劇院蛋糕、柚子熱情果撻、Luna Cake精選的迷你北海道雙層芝士蛋糕（原味）及迷你北海道雙層芝士蛋糕（山梨縣白桃味）。下午茶還包括放題任食冰淇淋、銅鑼燒、鯛魚燒和梳乎厘班戟及Luna Cake禮券一套。禮券數量有限，先到先得，送完即止。

另外，顧客由即日至5月1日享用此下午茶，更有機會贏得在凱悅箱根溫泉度假村及水療中心兩晚住宿及餐飲體驗，包括每日的早餐、晚餐以及下午茶體驗（獎品價值$12,000）。

香港維港凱悅尚萃酒店 X Luna Cake「和風べつばら」下午茶

供應期：即日至6月25日（只限周末及公眾假期供應）

供應時間：3:30pm-5:00pm（母親節和母親節前夕：2:45pm-4:30pm）

價錢：兩位$688（另設加一服務費）

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓The Farmhouse咖啡廳

查詢電話：3762 1234

預訂：bit.ly/3G5XCTh

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm