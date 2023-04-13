消費券2023著數情報｜恒基地產旗下七大商場H·COINS「消費券多重賞」　會員單一消費滿$200可換$50電子禮券

消費券將於4月16日發放，恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃，涵蓋七大商場參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於4月16日至5月31日推出「消費多重賞」，大派超過50萬元電子禮券。H·COINS會員於推廣期內只要單一消費滿$200，即可儲印花換領$50電子禮券，即日累積消費滿指定金額，更可額外獲得總值$750回贈。

免費登記成為H·COINS會員，於H·COINS任何一間參與商場以電子貨幣消費，並以H·COINS手機應用程式利用「自助登記Coins」功能或親臨消費之商場禮賓會員專區或禮賓部成功登記Coins，即可獲發額外3000 Coins獎賞一次。

另外，MCP CENTRAL（新都城中心2期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯及屯門時代廣場的千色Citistore，即日起至5月6日舉行33周年慶閃爍派對，超過300件精選貨品以低至三三折優惠價發售，亦有大量精選貨品以限時均一價$33及$330發售，更有「每日驚喜限定」優惠，精明一族萬勿錯過。

恒基地產旗下七大商場H·COINS「消費多重賞」

日期：4月16日至5月31日或換完即止

參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

註：資料以主辦方公布為準

消費券2023著數情報：bit.ly/3ZSBtyS

消費券2023 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

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