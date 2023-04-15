消費券2023著數情報｜上水廣場「春之購物祭」一折購買心水產品　逾75個品牌超過300款產品　大派50萬元現金券及禮品

上水廣場由4月16日至5月31日將舉行「Shopping Spree春之購物祭」（圖片由相關機構提供）

上水廣場由4月16日至5月31日將舉行「Shopping Spree春之購物祭」（圖片由相關機構提供）

上水廣場由4月16日至5月31日舉行「Shopping Spree春之購物祭」，聯同場內超過75個品牌搜羅超過300款產品優惠，大派50萬元現金券及禮品。購物祭除了預備多款低至一折及獨家購物優惠外，更會分兩個階段推出「皇牌周激筍優惠」及專為旅客特設的「旅客專享禮遇」。

Point會員享「消費券Jetso Rewards」

今次購物祭更額外加推3大驚喜禮遇，包括「盡享消費券Jetso Rewards」：The Point會員在4月16日至30日於上水廣場商戶電子貨幣消費滿指定金額，即賞總值$15,000現金贈券，兼同時賺取積分；「美妝2重賞 Double Charm」：購買美妝產品同時賺取額外2倍The Point積分獎賞及換領多個美妝福袋；「豪送黃金周」：The Point會員於4月29日至5月7日以電子貨幣消費滿$500,000，即有機會奪得價值逾一萬元的999.9千足「金」粒。

上水廣場「Shopping Spree春之購物祭」

日期：4月16日至5月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：上水龍琛路39號上水廣場（港鐵上水站A4出口）

查詢：2639 9638

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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