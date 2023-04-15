消費券2023著數情報｜PopWalk天晉滙「精明消費月」　消費券發放首兩天送$1茶飲　消費送高達$2110優惠券　近百商戶優惠低至$1、一折激抵熱賣

政府電子消費券2023第一期於4月16日發放，將軍澳PopWalk天晉滙由4月16日至5月31日舉行「精明消費月」，與商戶聯手推出獨家優惠，配合新世界韓國食品一周年連串慶祝活動，推出「春日韓風積分賞」以及多重禮遇，多款新生課程、美容服務、餐飲美食等，以$1狂熱價或低至一折激賞價發售。推廣期內，The Point會員在場內消費滿指定金額，可獲獎賞高達$2100禮遇。另外，The Point會員於消費券發放首兩天（4月16日及17日）於海天晉滙消費滿$500，除換領以上消費券獎賞，更可以$1優惠價購買花斑茶社指定茶飲或臻茶的水果四季春1杯。[詳情：bit.ly/3KZfjqw]
PopWalk天晉滙「精明消費月」
日期：4月16日至5月31日
時間：10:00am-10:00pm
地點：PopWalk 1期、PopWalk 2期、PopWalk 3期及、Ocean PopWalk海天晉滙
查詢：2679 9300
註：資料以主辦方公布為準
消費券2023著數情報：bit.ly/3ZSBtyS
消費券2023 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR
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