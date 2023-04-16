下午茶之選：香港美利酒店「舞動嫣情」下午茶　節果決明為靈感

香港美利酒店即日至5月31日推出「舞動嫣情」下午茶，以節果決明樹為靈感，融入了多種春日鮮果及粉色食材，炮製出一連串鹹甜美食，歡迎小吃有羊奶芝士、紅菜頭及百里香蛋批。甜點包括白桃蜜餞和紅桑子忌廉撻、紅寶石朱古力松露、櫻花草莓果醬蛋糕卷、荔枝白朱古力慕絲配牛油脆餅。鹹點則有辣龍蝦鮮蝦包配刁草及檸檬、三文魚刁草忌廉芝士卷配三文魚籽、清爽蟹肉香茅撻、火腿芝士開心果香草三文治，還有下午茶必備的蔓越莓鬆餅和橙花鬆餅。惠顧「舞動嫣情」下午茶的賓客可以優惠價$50額外享用兩球Venchi意大利雪糕，口味包括75%朱古力醬、雲呢拿、草莓及開心果。

香港美利酒店「舞動嫣情」下午茶

供應期：4月13日至5月31日

供應時間：第一節：2:45pm-4:15pm／第二節：4:30pm-6:00pm

價格：兩位$788，額外每位$388（另設加一服務費）

地點：金鐘紅棉路22號香港美利酒店UG層Garden Lounge

查詢電話：3141 8888

預訂連結：bit.ly/cassia-aft

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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