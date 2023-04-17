下午茶之選｜唯港薈GREEN嘆法式鹹甜美饌　送La Maison du Chocolat朱古力禮盒

唯港薈GREEN「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶：凡享用二人用下午茶，可獲限量La Maison du Chocolat朱古力禮盒乙盒，先到先得，送完即止。（圖片由相關機構提供）

唯港薈GREEN與法國朱古力品牌La Maison du Chocolat合作，即日起推出「La Maison Du Chocolat 法國風情」下午茶，十多項鹹甜美饌以法國進口原材料及道地手法炮製，前菜包括香草牛油焗法國蝸牛配炒蛋及魚子醬、法國鵝肝醬釀蟹肉配蒜蓉包、法式焗青口配普羅旺斯及法式忌廉龍蝦湯，菜單第五道菜有五款主菜可供選擇，包括法式紅酒燴牛面頰肉配薯蓉、法式紅酒草飼西冷牛扒配薯蓉（另加$38）、雲呢拿忌廉汁伴香煎三文魚柳配鮮茄沙斯、法式芝士焗加勒比野生龍蝦尾（半隻）配田園沙律或法式芝士焗加勒比野生龍蝦尾（乙隻）配田園沙律（另加$38）。

另外，八款法式甜點包括法式經典瑪德蓮、法式芝士蝴蝶酥、醇香法國巧克力和法國開心果馬卡龍，以及英式傳統鬆餅配奶油忌廉及自家製草莓荔枝玫瑰果醬。每人可選配illy咖啡或TWG優質茗茶乙杯，另加$20可配無限供應的自家製草莓雪糕。於周六、日及公眾假期惠顧更可額外獲贈法國氣泡酒乙杯。凡享用二人用的「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶，均獲得限量La Maison du Chocolat朱古力禮盒乙盒，先到先得，送完即止。

唯港薈GREEN「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶

供應期：4月17日起

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢（另設加一服務費）︰

周一至五︰每位$418，兩位$728

周六、日及公眾假期：每位$468，兩位$798（每位惠顧賓客可額外獲贈法國氣泡酒乙杯）

地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈地下GREEN

查詢︰3400 1300 [網上預訂]

詳情：www.hotel-icon.com/zh-tw/dining/green

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm