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短片賞花︰樹頭菜

文章日期：2023年04月18日

「康文賞花速遞」本周介紹樹頭菜，屬白花菜科落葉喬木，原產中國廣東、廣西、雲南、海南及福建，花期主要在3至5月。樹頭菜花初開時花瓣呈白色，開花數天後會變成黃色，盛開時整棵樹的花會一同綻放，猶如花海。一團團黃白色花球由10至40朵樹頭菜形成，聚生枝頂。長長的紫紅色雄蕊伸出花冠外，就像蜘蛛的長腳，故英文名稱為Spider Tree。櫻桃街公園（近兒童遊樂場）、維多利亞公園（快餐亭附近）以及天水圍公園（近長者健身站）都可觀賞樹頭菜。facebook短片

賞花：

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紅花荷【短片】

黃花風鈴木@東涌赤鱲角

魯冰花@天水圍公園

李花@天水圍、大埔

富士櫻@沙田城門河畔

廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊【多圖】

中大河津櫻【多圖】

蔓性風鈴花【短片】

吊鐘花@紫羅蘭山【多圖】

白梅與相思@大埔【多圖】

短片：兔仔花、洋水仙@香港公園球根植物展

銀杏@中大未圓湖【多圖】

鳳梨花【短片】

紅掌【短片】

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鳳眼藍

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