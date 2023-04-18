「康文賞花速遞」本周介紹樹頭菜，屬白花菜科落葉喬木，原產中國廣東、廣西、雲南、海南及福建，花期主要在3至5月。樹頭菜花初開時花瓣呈白色，開花數天後會變成黃色，盛開時整棵樹的花會一同綻放，猶如花海。一團團黃白色花球由10至40朵樹頭菜形成，聚生枝頂。長長的紫紅色雄蕊伸出花冠外，就像蜘蛛的長腳，故英文名稱為Spider Tree。櫻桃街公園（近兒童遊樂場）、維多利亞公園（快餐亭附近）以及天水圍公園（近長者健身站）都可觀賞樹頭菜。facebook短片
賞花：
藍花藤【短片】
禾雀花、黃花老鴉嘴【短片】
紅花荷【短片】
黃花風鈴木@東涌赤鱲角
魯冰花@天水圍公園
李花@天水圍、大埔
富士櫻@沙田城門河畔
廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊【多圖】
中大河津櫻【多圖】
蔓性風鈴花【短片】
吊鐘花@紫羅蘭山【多圖】
白梅與相思@大埔【多圖】
短片：兔仔花、洋水仙@香港公園球根植物展
銀杏@中大未圓湖【多圖】
鳳梨花【短片】
紅掌【短片】
欖仁樹【短片】
一品紅【短片】
白千層【短片】
秋英【短片】
貓鬚草【短片】
赤苞花【短片】
使君子【短片】
複羽葉欒樹【短片】
桂葉黃梅【短片】
黃槐決明【短片】
全緣葉珊瑚【短片】
黃鐘花【短片】
鳳眼藍
絲木棉【短片】
馬纓丹【短片】
楊桃【短片】
穗花棋盤腳【短片】
藍雪花【短片】
珊瑚藤【短片】
紫蟬【短片】
彩虹小鳥蕉【短片】
睡蓮【短片】
紅尾鐵莧【短片】
紅萼龍吐珠【短片】
香彩雀【短片】
千日紅【短片】
刺桫欏、木賊【短片】
臘腸樹【短片】
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