穀雨‧二十四節氣湯水｜冬瓜瘦肉薏米湯健脾改善水腫　湯水宜餐前一個半小時飲

穀雨濕氣較重，中醫教煲冬瓜瘦肉薏米湯。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑介紹，冬瓜皮可去濕、冬瓜肉健脾、冬瓜核（籽）可潤腸通便；鮮蓮子和鮮百合能補肺、潤肺、安神；生熟薏米能去濕，瘦肉則可降虛火，有助紓緩因工作忙碌或睡眠不足而出現虛火的情況。林冠傑提醒，湯水最好於餐前1.5小時飲用、不要餐後飲用，助去濕健脾，對小朋友和長者的腸胃較好，亦有助改善水腫和美顏。此湯水適合大部人飲用，惟尿頻或夜尿多的人要小心飲用。

冬瓜瘦肉薏米湯（4人分量）

材料︰

冬瓜（連皮連籽） 一斤

瘦肉 四兩

茯苓 五錢

鮮蓮子 10-15粒

鮮百合 10-15粒

南北杏 各少許

陳皮 一角

生熟薏米 各五錢

水 8碗

製法︰

1.瘦肉汆水，加少許鹽醃過夜，備用。

2.冬瓜洗淨，冬瓜切皮、切肉，盡量切細塊，冬瓜瓤分開。生熟薏米先洗淨浸泡、其他材料洗淨，備用。

3.冬瓜（冬瓜皮、冬瓜肉、冬瓜瓤連籽）、瘦肉、生熟薏米、陳皮、茯苓加水煲45分鐘，最後加入鮮蓮子和鮮百合再煲15分鐘，即成。

湯水食譜：bit.ly/3p5z7gD

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