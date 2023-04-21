7仔消費情報｜7-11 x 迪士尼100周年系列精品「3 in 1隨身扣袋」套裝　4月26日起換購

華特迪士尼公司今年踏入100周年，7-Eleven以「Match & Go扣住周圍遊」主題，將於4月26日早上7時起推出迪士尼100周年系列精品，8個人氣迪士尼及彼思角色，包括米奇、唐老鴨、《怪獸公司》毛毛、《超人特工隊》E夫人、鋼牙與大鼻、史迪仔、《反斗奇兵》勞蘇及三眼仔，化身「3 in 1隨身扣袋」套裝（環保Tote套裝或Zip-Up Pouch套裝），一套3件隨身扣袋，可隨意分拆扣在不同地方，好看又實用。

7-11 x 迪士尼100周年系列精品「3 in 1隨身扣袋」套裝

換購詳情：由4月26日7:00am起至6月6日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，餘此類推。數量有限，換完即止。

由4月26日7:00am起至6月9日，儲齊8張印花加$50，即可隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套；或儲齊12張印花加$88，即可隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」2套 。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享兩優惠：

1. 由4月26日7:00am起至6月6日，以8800yuu積分加$12，即可隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套。兌換日期︰4月26日7:00am至6月9日。數量有限，換完即止。

2. 4月26日12:00nn起至4月27日，可以88,000 yuu 積分預訂限量特別版套裝1盒，可選喜愛款式，包括「Match & Go奇妙套裝」或「Match & Go夢幻套裝」，每款限量各200盒。兌換日期︰4月26日12:00nn起至5月2日。取貨日期：5月16日7:00am起至5月22日，每人最多只可換領4盒，數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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