著數情報｜惠康、Market Place「三重滋味驚喜」優惠　任何雪糕或雪條買2件即享九折

4月21至23日於全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen，購買任何雪糕或雪條2件，即可享照價九折。（圖片由相關機構提供）

惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen推出「三重滋味驚喜」，包括：一連3日買任何雪糕或雪條2件享九折優惠、一連7日Häagen-Dazs脆皮雪糕批激抵價$118/6件，以及指定日子以恒生enJoy card結帳可享九二折優惠。優惠折上折，雪糕控勿錯過。

「三重滋味驚喜」優惠

第一重優惠：4月21至23日於全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen，購買任何雪糕或雪條2件，即可享照價九折。

第二重優惠：4月21至27日，Häagen-Dazs脆皮雪糕批以激抵價$118/6件發售，九折優惠後折實$106.2/6件。

第三重優惠：於4月23日enJoy card day，以恒生enJoy卡結賬可享額外九二折優惠。

銷售點：全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen

網址：www.wellcome.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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